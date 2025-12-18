Hombre responsable de acabar con la vida de Emilce Soto es condenado a 19 años de cárcel

El futuro definitivo del hombre apellidado Valverde Chinchilla, acusado por el femicidio de Emilce Soto Jiménez, de 49 años, se definió este jueves.

Así lo dio a conocer el Ministerio Público, el cual informó que Valverde pasará los próximos 19 años de su vida encerrado en una cárcel, tras haber sido encontrado responsable de cometer los delitos de femicidio y hurto, en perjuicio de Emilce.

LEA MÁS: Detienen a hombre que arriesgó la vida de extranjeros ilegales al tratar de huir de la Policía

De acuerdo con la Fiscalía, el imputado admitió ser responsable de los hechos durante una audiencia preliminar, por lo que el caso no tuvo que ser llevado a juicio.

Emilce Soto Jiménez, mujer desaparecida en Palmar Sur. Foto cortesía.

“La pena fue pactada durante la audiencia preliminar, luego de que el imputado admitiera ser responsable de los cargos acusados por la Unidad de Género de Osa y decidiera someterse a un procedimiento especial abreviado. Este jueves el Tribunal Penal de la localidad comunicó la homologación de la sentencia”, señaló la Fiscalía.

LEA MÁS: Quemaduras en el rostro le provocaron la muerte al joven en incendio de restaurante frente a Pollo Macho

Tras la resolución, también se ordenó el cambio de la medida cautelar de arresto domiciliar con monitoreo electrónico por prisión preventiva, mientras la condena adquiere firmeza.

Los hechos corresponden a marzo del 2024, cuando familiares de la ofendida reportaron su desaparición, en la localidad de Palmar Sur.

LEA MÁS: Hijo vivió el momento más amargo de su vida al presenciar el accidente en carretera que mató a su papá

Tras varias diligencias, las autoridades obtuvieron indicios que vinculaban a Valverde con los hechos.

En junio de ese año, en la zona ubicaron restos óseos, los cuales fueron analizados y permitieron confirmar que pertenecían a la víctima.

El proceso se tramitó bajo el expediente 24-000603-0062-PE