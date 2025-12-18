Quemaduras en el rostro le provocaron la muerte al joven en incendio de restaurante frente a Pollo Macho

Un muchacho de aproximadamente 23 años es la víctima número 26 que ha muerto en este 2025 por culpa de las llamas.

El joven sufrió quemaduras en el rostro la mañana de este jueves 18 de diciembre, en Alajuela centro, dentro de un local de comidas de sushi, frente a la casa de Pollo Macho.

Los bomberos señalaron que el incendio inició en un freidor y que la llama alcanzó al joven, quien trabajaba en el lugar.

Leonel Jiménez, del despacho de Bomberos, detalló a La Teja que la emergencia fue atendida en un restaurante, a las 10:48 a. m.

Jiménez explicó que se trató de un principio de incendio, y que cuando los bomberos llegaron, las llamas ya habían sido controladas por el personal del restaurante.

Emergencias que enlutan al país. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Este 2025 se convierte en el año con más víctimas por incendio después del 2018; se contabilizan 26 personas fallecidas con esta nueva víctima.

La mañana de este miércoles murieron tres niñas y una mujer de aproximadamente 30 años en un incendio que consumió una casa en Quesada Durán, en Zapote, San José.