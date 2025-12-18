Detienen a hombre que arriesgó la vida de extranjeros ilegales al tratar de huir de la Policía

Un hombre apellidado Martínez, de 31 años, fue detenido por la Policía Profesional de Migración como sospechoso del delito de tráfico ilícito de migrantes.

El sujeto fue sorprendido por las autoridades y, en su intento por escapar, puso en riesgo la vida de cuatro nicaragüenses, entre estos una menor de edad, que viajaban en su carro.

Según Migración, los hechos ocurrieron este jueves en Peñas Blancas, específicamente en la línea limítrofe entre Nicaragua y Costa Rica.

“Durante la intervención policial se observó al extranjero hacer la captación, encubrimiento y transporte de cuatro personas migrantes de nacionalidad nicaragüense, cobrándoles veinte mil colones a cada uno, con el fin de realizar el viaje desde la línea limítrofe hasta la terminal de buses de Liberia”, indicó Migración.

Martínez fue detenido luego de que intentó huir de los policías. (cortesía/Martínez fue detenido luego de que intentó huir de los policías.)

De acuerdo con las autoridades, al ver que había sido descubierto, Martínez empezó a manejar a altas velocidades para tratar de escapar de los policías, poniendo a los extranjeros en riesgo de un posible accidente de tránsito.

Posteriormente, el sujeto abandonó el carro entre la maleza de una zona montañosa, pero de nada le sirvió, pues fue detenido por los policías.

“Asimismo, se realizó el decomiso de sus dispositivos telefónicos y dinero en efectivo, contabilizando la suma de ¢320.000,00 (trescientos veinte mil colones), deduciendo policialmente ser la ganancia diaria derivada de las acciones ilícitas relacionadas al delito de tráfico ilícito de migrantes”, destacó Migración.