Mujer es denunciada por convertir la vida de su prima en una pesadilla

Una mujer de apellidos Vargas Marín, de 31 años y de nacionalidad costarricense, es sospechosa de hacer de la vida de su prima una pesadilla.

La Policía Profesional de Migración junto con la Fiscalía Adjunta Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito Migrantes, detuvo a Vargas en Escazú, este viernes 26 de setiembre.

LEA MÁS: Amistades de pareja europea asesinada y enterrada en Quepos se encargan de cuidar a sus perros

Una mujer de apellidos Vargas Marín, de 31 años, fue detenida por la Policía de Migración por causar la peor pesadilla a una de sus primas en San José. (Migración/Migración)

“Se le atribuye el delito de Trata de Personas con fines de Explotación Sexual contra una prima, siendo la víctima para el momento de los hechos menor de edad”, señalaron en Migración.

De acuerdo con las autoridades, la sospechosa mediante celular coordinaba los encuentros en San José y amenazaba a la víctima. Vargas recibía un beneficio económico.

LEA MÁS: Olimpiadas Especiales lamenta la trágica muerte de joven medallista

Trascendió que la mujer ejercía abuso de poder y coacción en reiteradas ocasiones en la adolescente.

Vargas quedó a las órdenes del Ministerio Público, donde cuenta con dos denuncias en su contra por este delito.

LEA MÁS: Esposos europeos asesinados en Costa Rica narraron por qué eligieron este país como su hogar