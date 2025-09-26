Olimpiadas Especiales lamenta la trágica muerte de joven medallista

Judith Morales Ortiz, de 23 años, una joven medallista de Olimpiadas especiales en la la disciplina de bochas, es la muchacha que encontraron fallecida en una finca en Suretka, Bribrí, Talamanca.

Este viernes 26 de setiembre Olimpiadas Especiales lamentaron la muerte de ella, la cual fue descubierta el martes 23 de setiembre anterior en una finca en Bribrí, Talamanca.

LEA MÁS: Cuerpos encontrados en finca son de cuidador y jugadora de bochas

Judith Morales Ortiz, de 23 años, participaba en la disciplina de bochas. (Cortesía: Carlos Carlos Var/Foto: cortesía)

“Nos enseñaste que los verdaderos campeones no se miden por las medallas, sino por la grandeza de su corazón”, manifestaron en las redes sociales de Olimpiadas especiales.

El deporte de bochas consiste en lanzar unas bolas pesadas tratando de acercarlas lo más posible de un objetivo.

Judith fue hallada sin vida junto a un hombre de apellido Matarrita, de 61 años, quien era el cuidador de la finca.

“Los dueños de la finca los estuvieron llamando y al ver que no contestaban llegan a la propiedad y los encontraron”, dijo Randall Zúñiga, director del OIJ.

LEA MÁS: Esposos europeos asesinados en Costa Rica narraron por qué eligieron este país como su hogar

Cerca de donde estaban los cuerpos hay una bodega con varios agroquímicos.

La causa de esta muerte es investigada, no descartan que se haya tratado de un femicidio, en el que el hombre obligó a Judith a tomar un veneno y luego él también lo tomó.

LEA MÁS: Amistades de pareja europea asesinada y enterrada en Quepos se encargan de cuidar a sus perros

Zúñiga aseguró que, según allegados, Matarrita había enviado mensajes a varias personas diciendo que tenía problemas económicos muy graves.

Además, el martes anterior la pareja tenía una audiencia con una junta local y no se presentaron.

Este caso sigue bajo investigación del OIJ.