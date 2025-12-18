El último recuerdo de las hermanitas de 11 y 9 años que murieron en un incendio junto a su amiguita y su niñera

Las niñas de 11 y 9 años de apellidos González Salamanca son las dos hermanitas que murieron en un incendio ocurrido en Quesada Durán, en Zapote.

La mayor iba para sexto grado y la menor para tercero, en la escuela José Trinidad Mora Valverde, de Calle Fallas, Desamparados, así lo afirmó a La Teja Óscar González Mayorga, tío paterno de las niñas.

“La última vez que las vi fue tres días antes de la tragedia; siempre andaban sonriendo y eso es lo último que nos queda de ellas, la sonrisa de ambas cuando las llegaba a visitar”, expresó.

Una pijamada que terminó en tragedia

Sostuvo que las niñas querían hacer una pijamada, por lo que les dieron permiso para quedarse a dormir en la casa de una amiguita.

Junto a las hermanitas, falleció su amiguita y la niñera que las cuidaba, una joven nicaragüense de 22 años llamada Katherine Martínez Amador. Las autoridades, sin embargo, mantienen las identidades bajo verificación.

“Estaban de vacaciones y querían hacer una pijamada; se fueron ese día que ocurre la fatalidad”, dijo el familiar.

Familias en espera de despedida

Los cuerpos de las niñas aún no han sido entregados y la familia se prepara para despedirlas.

El tío señaló que han contado con la ayuda de la iglesia a la que asisten y de la empresa para la que trabaja el papá de las niñas; sin embargo, quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante Sinpe Móvil al 6042-5720, a nombre de Marvin José González Mayorga, padre de las dos inocentes.

La fatalidad ocurrió a las 10:36 a. m. de este miércoles 17 de diciembre, a la par del condominio María Teresa, en Quesada Durán, Zapote.

“Mis niñas hermosas, tan dulces y alegres. No hay palabras que hagan menguar el dolor, solo el consuelo de que un día nos volveremos a ver”, expresó en redes sociales Yohaira Vilorio, quien también conoció a las hermanitas.

Homenajes en la comunidad

Luego de que las autoridades se retiraron del sitio, los vecinos comenzaron a dejar flores y globos en honor a las víctimas. Los lugareños dijeron que muchas personas lloraron por la pérdida de las inocentes.

La familia de la tercera niña fallecida tenía apenas dos meses de vivir en la comunidad, los vecinos les expresaron su cariño en estos momentos de profundo dolor.

Muchas personas intentaron salvarlas

Junto a la casa se quemó una tapicería, las personas que estaban trabajando ahí trataron de ayudar, pero el fuego se los impidió. La propiedad donde se dio la emergencia es una sola, el incendio se dio en la casa del dueño de la tapicería y rápidamente alcanzó su negocio.

Los bomberos ingresaron para atacar el fuego y fue cuando, según explicó don Luis Salas, encontraron los cuerpos en la parte posterior de la vivienda, las tres niñas estaban juntas, mientras que la niñera estaba a tres metros.

Luis Alberto Mayorga Rodríguez, otro tío de las niñas, tenía dos meses de trabajar en el negocio y contó la pesadilla que vivió. Él fue quien tuvo que decirle a su hermano que las chiquitas habían fallecido.

“Mis sobrinitas quedaron ahí, no pudimos sacarlas del incendio, porque era tanta la llama y el humo que no nos permitió ver; cuando quisimos volver para ver qué hacíamos, era imposible. Quisimos y no pudimos, nos sentimos impotentes”, relató Mayorga.

“Unos compañeros quisieron subirse al techo; yo me quise volver a meter, dejé el zapato botado ahí adentro, pero no pude”, añadió el señor, que lloraba desconsolado.

Algunos vecinos también trataron de hacer algún intento por ayudar a las chiquitas, pero el fuego arrebató toda posibilidad.

El tío aseguró que las llamas comenzaron en la casa y de ahí se extendieron hacia el negocio.

