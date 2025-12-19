Sicarios en motocicleta fueron quienes ejecutaron a hombre dentro de carro en Hatillo

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló nuevos detalles sobre el caso del hombre que la noche de este jueves fue ejecutado a balazos dentro de su carro, en Hatillo, San José.

El crimen ocurrió a eso de las 8:15 p.m., en el sector de la ciudadela 15 de Setiembre, por la entrada a los condominios Bambú.

LEA MÁS: El último recuerdo de las hermanitas de 11 y 9 años que murieron en un incendio junto a su amiguita y su niñera

En cuanto a la víctima mortal de este hecho, la Policía Judicial reveló que se trató de un hombre apellidado Arce, de 40 años, quien recibió múltiples disparos en distintas partes de su cuerpo.

De acuerdo con la versión preliminar que maneja el OIJ, Arce fue atacado por dos sujetos cuando iba manejando su carro por el sector mencionado.

El hombre murió dentro de su propio carro. Foto Archivo. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

LEA MÁS: Desde España alertaron sobre costarricense que habría estado cometiendo un indignante delito

“Según información preliminar, el hombre viajaba en un vehículo cuando, en apariencia, fue interceptado por dos sujetos en motocicleta, quienes al parecer le dispararon en múltiples ocasiones, causándole la muerte en el lugar”, señaló OIJ.

Por su parte, la Cruz Roja indicó que tras recibir la alerta sobre el tiroteo enviaron una unidad a la escena, pero a la llegada de los paramédicos, ya no había nada qué hacer por el hombre.

LEA MÁS: Hombre responsable de acabar con la vida de Emilce Soto es condenado a 19 años de cárcel

De momento las autoridades no han determinado el móvil de este homicidio, pero por como se dieron los hechos no se descarta que pudiera tratarse de un ajuste de cuentas.