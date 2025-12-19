Sucesos

Sicarios en motocicleta fueron quienes ejecutaron a hombre dentro de carro en Hatillo

El crimen causó terror entre los vecinos de Hatillo que escucharon los múltiples balazos

Por Adrián Galeano Calvo

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló nuevos detalles sobre el caso del hombre que la noche de este jueves fue ejecutado a balazos dentro de su carro, en Hatillo, San José.

El crimen ocurrió a eso de las 8:15 p.m., en el sector de la ciudadela 15 de Setiembre, por la entrada a los condominios Bambú.

En cuanto a la víctima mortal de este hecho, la Policía Judicial reveló que se trató de un hombre apellidado Arce, de 40 años, quien recibió múltiples disparos en distintas partes de su cuerpo.

De acuerdo con la versión preliminar que maneja el OIJ, Arce fue atacado por dos sujetos cuando iba manejando su carro por el sector mencionado.

Una balacera registrada en el barrio 15 de setiembre, en Hatillo, dejó la noche de este miércoles 6 personas heridas.
El hombre murió dentro de su propio carro. Foto Archivo. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

“Según información preliminar, el hombre viajaba en un vehículo cuando, en apariencia, fue interceptado por dos sujetos en motocicleta, quienes al parecer le dispararon en múltiples ocasiones, causándole la muerte en el lugar”, señaló OIJ.

Por su parte, la Cruz Roja indicó que tras recibir la alerta sobre el tiroteo enviaron una unidad a la escena, pero a la llegada de los paramédicos, ya no había nada qué hacer por el hombre.

De momento las autoridades no han determinado el móvil de este homicidio, pero por como se dieron los hechos no se descarta que pudiera tratarse de un ajuste de cuentas.

Homicidio HatilloHombre asesinado HatilloSicarios Hatillo
Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

