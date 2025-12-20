Mujer asesinada en bar ya fue identificada y la cantidad de casquillos que hallaron cerca de su mesa es increíble

Leticia Rodríguez, de 40 años, es la mujer asesinada dentro de un bar en barrio San Martín, Nicoya, Guanacaste.

En el sitio, las autoridades del OIJ encontraron 12 casquillos de bala, los cuales fueron levantados como parte de la investigación.

Rodríguez recibió varios impactos de bala en el tórax, lo que le provocó la muerte en el lugar de los hechos.

La sobreviviente es de apellido Álvarez, de 28 años. Ella sufrió dos impactos en el tórax y otros dos en la pierna derecha, según confirmaron las autoridades.

“Se acercan dos sujetos encapuchados y con armas de fuego, sin mediar palabra, dispararon en múltiples ocasiones en contra de estas mujeres, luego huyen del sitio”, indicaron en la oficina de prensa del OIJ.

Esta situación ocurrió la tarde de este viernes 19 de diciembre y a la Cruz Roja le llegó el reporte a las 3:24 p. m.

Rodríguez quedó sin vida mientras se encontraba sentada en una de las sillas del bar, producto de las heridas sufridas durante el ataque armado.

Trascendió que, al parecer, ambas mujeres serían reconocidas prestamistas en Nicoya, situación que ahora es investigada por el OIJ para determinar si la causa del ataque tendría relación con dicho negocio.

Mujer en condición crítica

Álvarez quedó postrada en el suelo boca abajo y fue llevada de urgencia al hospital La Anexión, donde permanece en condición crítica, de acuerdo con los reportes oficiales.

De manera preliminar, se maneja la versión de que ambas mujeres serían pareja y estarían casadas; sin embargo, dicha información no ha sido confirmada por el OIJ.

Con este caso, ya suman 81 mujeres asesinadas en Costa Rica en este 2025, según las estadísticas oficiales.

