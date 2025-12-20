Mujer asesinada en bar era prestamista y el OIJ investiga posible vínculo con “gota a gota”

Emelda Leticia Rodríguez Rodríguez, de 40 años, la mujer asesinada dentro de un bar en barrio San Martín, Nicoya, Guanacaste, estaba recién casada y era prestamista; esa es la información que manejan las autoridades judiciales.

Supuestamente, era dueña de Casa de empeños y préstamos RyR en Nicoya.

Leticia era hondureña y estaba nacionalizada costarricense. El OIJ investiga si ella tenía alguna relación con préstamos gota a gota, hecho que aún no está confirmado.

El sábado 31 de mayo de este 2025 se casó con una costarricense de apellido Álvarez, de 28 años. Así se refleja en la página del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Emelda Leticia Rodríguez Rodríguez, de 40 años, la mujer asesinada dentro de un bar en barrio San Martín, Nicoya, Guanacaste estaba recién casada con una costarricense de 28 años. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Álvarez es la sobreviviente de este cruel hecho y se mantiene luchando por su vida, al sufrir dos impactos en el tórax y otros dos en la pierna derecha, según confirmaron las autoridades.

Álvarez quedó postrada en el suelo boca abajo y fue llevada de urgencia al hospital La Anexión, donde permanece en condición crítica, de acuerdo con los reportes oficiales.

Por su parte, Álvarez se dedica a la venta de ropa, plantas y cuidados para el rostro.

La pareja, supuestamente, había tenido problemas con pagos que les debían clientes. Así lo hizo ver Álvarez mediante publicaciones en redes sociales en las que cobraba lo que decían que le debían.

Con este caso, ya suman 81 mujeres asesinadas en Costa Rica en este 2025, según las estadísticas oficiales.

Emelda Leticia Rodríguez Rodríguez, de 40 años, la mujer asesinada dentro de un bar en barrio San Martín, Nicoya, Guanacaste estaba recién casada. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

12 casquillos quedaron en el bar

En el sitio, las autoridades del OIJ encontraron 12 casquillos de bala, los cuales fueron levantados como parte de la investigación.

Rodríguez recibió varios impactos de bala en el tórax, lo que le provocó la muerte en el lugar de los hechos.

LEA MÁS: Así fue como sospechoso de matar a joven mamá trató de desligarse de atroz hecho

LEA MÁS: Corazón de una madre vuelve a romperse: perdió a dos hijas de forma abrupta en tres años

“Se acercan dos sujetos encapuchados y con armas de fuego; sin mediar palabra, dispararon en múltiples ocasiones en contra de estas mujeres, luego huyen del sitio”, indicaron en la oficina de prensa del OIJ.

Esta situación ocurrió la tarde de este viernes 19 de diciembre y a la Cruz Roja le llegó el reporte a las 3:24 p. m.

Rodríguez quedó sin vida mientras se encontraba sentada en una de las sillas del bar, producto de las heridas sufridas durante el ataque armado.

Trascendió que, al parecer, ambas mujeres serían reconocidas prestamistas en Nicoya, situación que ahora es investigada por el OIJ para determinar si la causa del ataque tendría relación con dicho negocio.

LEA MÁS: Dueña de casa fue asesinada por hombre que se encontraba en una de sus propiedades