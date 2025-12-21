Identifican a peatón fallecido tras atropello en Sabana Sur: hombre intentaba cruzar la ruta 27

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al hombre que perdió la vida la tarde noche del sábado tras ser atropellado por un carro en Mata Redonda, San José.

La víctima fue identificada por el OIJ como un hombre de apellido Castro, de 53 años.

El accidente ocurrió sobre la ruta 27, específicamente a 400 metros al oeste de la Torre Universal, en Sabana Sur.

Los hechos según el OIJ

Según las autoridades judiciales, Castro intentaba cruzar la vía cuando fue alcanzado por un vehículo liviano que transitaba por la zona. El impacto fue severo, lo que provocó que, al llegar la unidad de soporte avanzado de la Cruz Roja, los paramédicos confirmaran que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Al conductor del vehículo le hicieron la alcoholemia, pero el resultado fue negativo.

“El ahora fallecido intentó cruzar la carretera cuando fue impactado por el automotor. El caso permanece bajo investigación para determinar las circunstancias exactas del atropello”, indicó el OIJ

El cuerpo de Castro fue trasladado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.