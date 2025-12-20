(Video) Ocurre impactante accidente de tráiler en la ruta 32

Un impactante accidente de tráiler ocurrido la mañana de este sábado quedó grabado en una cámara de seguridad de otro vehículo, en un hecho registrado cerca de la entrada de Guácimo, sobre la ruta 32.

La Cruz Roja atendió la emergencia a las 9:33 a. m., luego de recibir el reporte del incidente vial que generó preocupación entre los conductores que transitaban por la zona.

LEA MÁS: Mujer asesinada en bar estaba recién casada; la sobreviviente es su esposa

Trailer

“Respondimos con una ambulancia, no hubo pacientes que atender”, indicaron en la Cruz Roja, al confirmar que el conductor del tráiler se encontraba en buen estado de salud tras el accidente.

LEA MÁS: Terrible muerte de un hombre de unos 50 años tras accidente con camión; buscan al conductor

Las autoridades mantienen el caso bajo observación, mientras el video del aparatoso percance circula en redes sociales, evidenciando la magnitud del accidente ocurrido en Guácimo.

LEA MÁS: Cae sospechoso de matar a matrimonio europeo en Costa Rica; sujeto habría compartido con la pareja