Cae sospechoso de matar a matrimonio europeo en Costa Rica; sujeto habría compartido con la pareja

Un sujeto de apellido López, de 30 años, alias “Vampi”, está en manos de las autoridades judiciales por ser sospechoso de participar en el homicidio de Rüdiger Schickhaus, de 60 años, y su esposa Manuela Daxer, una austríaco-alemana, de 57 años.

López se encontraba en fuga y fue detenido por el OIJ de Turrialba, a solicitud del OIJ de Quepos, como parte de las diligencias del caso.

“En apariencia habría dado muerte a Daxer y Schickhaus. Se logra determinar la supuesta participación en estos hechos”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

Un sujeto de apellido López, de 30 años, alias "Bumpy", es sospechoso de participar en el homicidio de Rüdiger Schickhaus, de 60 años, y su esposa Manuela Daxer, de 57 años, en Quepos.

Captura tensa

El director del OIJ, Michael Soto, explicó que se trató de una búsqueda bastante tensa, ya que el hombre estaba en fuga. La captura ocurrió este viernes 19 de diciembre, cerca de las 3 p. m.

“Esto es una detención importante porque tiene que ver con dos personas inocentes a las cuales les quitaron la vida para quitarles artículos de valor”, expresó Soto.

Además de este sujeto, las autoridades también vinculan a una pareja de apellidos Rubio, de 33 años y Elizondo, de 31 años, y un vendedor de bienes y raíces de apellido Sanabria, de 25 años ya detenidos por las autoridades.

El alemán Rüdiger Schickhaus, de 60 años, y su esposa austriaca, Manuela Daxer, de 57 años habrían compartido con sus asesinos antes de su cruel muerte.

Víctimas compartieron con sospechosos

El matrimonio víctima de la agresión habrían compartido con los principales sospechosos de su cruel muerte en Quepos, en el Pacífico de Costa Rica.

“Se logró determinar que estas personas hicieron una opción de compra y venta con esta pareja austríaco-alemana, pero, al final no lograron pagar este depósito y después, como parte del móvil de este homicidio, tenemos la apropiación del lote como tal, junto con la casa”, indicaron en el OIJ con la captura de los primeros tres sospechosos en octubre anterior.

La mujer de apellido Rubio, de 33 años, es una colombiana nacionalizada costarricense y es la compañera sentimental de Elizondo.

“También tendría una participación, no directa con el homicidio, pero sí como parte del crimen”, afirmó el líder judicial sobre la participación de la mujer en este hecho.

La motivación de los sospechosos para cometer el crimen fue apoderarse de la propiedad de las víctimas extranjeras, así lo tienen en la línea investigativa.

A los tres sospechosos los capturaron este miércoles 29 de octubre, mediante allanamientos en La Unión de Cartago y Curridabat en San José.

El brutal homicidio fue descubierto el pasado lunes 22 de setiembre en Cerros de Quepos; sin embargo el ataque habría ocurrido entre el 19 y 20 de setiembre de este 2025.