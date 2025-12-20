Terrible muerte de un hombre de unos 50 años tras accidente con camión; buscan al conductor

Un hombre de aproximadamente 50 años sufrió una terrible muerte la noche de este viernes 19 de diciembre, tras ser atropellado por un camión en Pavas, San José.

La emergencia fue reportada a las 10:08 p. m., momento en que los cuerpos de atención fueron alertados sobre la situación ocurrida en la vía pública.

LEA MÁS: Este es el hombre al que mataron brutalmente mientras le servían un vaso con agua

Las autoridades atendieron la situación en Pavas, donde murió la víctima. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

“Se reporta hombre adulto atropellado por un camión, se aborda paciente sin signos de vida”, indicaron en la Cruz Roja.

LEA MÁS: Mujer asesinada en bar ya fue identificada y la cantidad de casquillos que hallaron cerca de su mesa es increíble

Víctima sin identificar

Las autoridades del OIJ señalaron que la víctima aún se encuentra sin identificar y que, en apariencia, se trataría de una persona en condición de calle, de acuerdo con las primeras diligencias realizadas en el sitio.

LEA MÁS: Cae sospechoso de matar a matrimonio europeo en Costa Rica; sujeto habría compartido con la pareja

“Es atropellado por un camión, cuyo conductor no se percata de la situación y continúa su trayectoria”, detallaron en el OIJ, que ahora mantiene una investigación abierta para dar con el responsable del atropello fatal.