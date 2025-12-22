Quedaron grabados: sospechosos de matar de 16 balazos a un muchacho huyeron hacia Cartago

Varias cámaras de seguridad captaron el cruel ataque que sufrió Raudy Gutiérrez, de 26 años, a quien atacaron de al menos 16 balazos en San Diego de La Unión, Cartago.

Los investigadores del OIJ de La Unión, del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dieron a conocer parte de las imágenes y piden ayuda para identificar a los pistoleros lo antes posible.

La agresión ocurrió el miércoles 24 de setiembre del 2025, a las 6:16 p. m., en La Unión, Cartago, cuando en apariencia Gutiérrez se encontraba en una acera frente a un abastecedor.

LEA MÁS: Identifican a joven atacado de 16 balazos y fallecido a escasos metros de la Cruz Roja

Cartago

En ese momento fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes dispararon en múltiples ocasiones.

“El ofendido recibió 16 impactos; varias personas trataron de auxiliar a este hombre al llevarlo en un vehículo hasta la Cruz Roja; sin embargo, al llegar lo declararon fallecido”, dijeron en la oficina de prensa judicial al día siguiente del ataque.

LEA MÁS: Mujer asesinada en bar era prestamista y el OIJ investiga posible vínculo con “gota a gota”

Raudy Gutiérrez, de 26 años, murió baleado dentro del carro a escasos metros del comité de Cruz Roja donde lo llevaron cuando lo intentaban salvar. Foto Actividades y Anuncios Tres Ríos (FAcebook/El hombre murió baleado dentro del carro a escasos metros del comité de Cruz Roja. Foto Actividades y Anuncios Tres Ríos)

Ambos sospechosos son de contextura delgada; llevaban pantalones negros; uno portaba jacket y el otro un suéter gris; además, usaban tenis negras con detalles blancos y casco oscuro.

Iban en una motocicleta marca Honda, estilo 400 XR, tipo montañera, color blanco, con foco frontal de luz amarilla, sin luz trasera y sin placa visible.

LEA MÁS: Vísperas de Navidad teñidas de luto: Seis familias lloran a sus seres queridos por accidentes de tránsito

En las cámaras de seguridad se observa que los sospechosos pasan por el peaje de la Florencio del Castillo, en sentido hacia Cartago.

Si usted los reconoce, es importante que llame al 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.