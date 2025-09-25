Identifican a joven atacado de 16 balazos y fallecido a escasos metros de la Cruz Roja

El hombre murió baleado dentro del carro a escasos metros del comité de Cruz Roja. Foto Actividades y Anuncios Tres Ríos (FAcebook/El hombre murió baleado dentro del carro a escasos metros del comité de Cruz Roja. Foto Actividades y Anuncios Tres Ríos)

Un joven identificado como Raudy Gutiérrez, de 26 años, es la víctima asesinada de al menos 16 balazos en San Diego de La Unión, Cartago.

En el OIJ confirmaron que la víctima estaba en la calle cuando fue atacado por dos sujetos que viajaban en una moto.

“El ofendido recibió 16 impactos, varias personas trataron de auxiliar a este hombre al llevarlo en un vehículo hasta la Cruz Roja, sin embargo, al llegar lo declararon fallecido”, dijeron en la oficina de prensa judicial.

En imágenes que circularon en redes se observa el carro rojo en el que murió el hombre a consecuencia de múltiples disparos.

En el sitio las autoridades judiciales encontraron cuatrio casquillos de bala.

Hasta este miércoles 24 de setiembre contabilizaban 639 homicidios en Costa Rica.

