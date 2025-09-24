Este miércoles finaliza etapa clave para definir qué sucederá con extradición de Celso Gamboa

El exmagistrado es solicitado por el gobierno de los Estados Unidos.

El destino del exmagistrado Celso Gamboa está cada vez más cerca de definirse, pues el proceso de extradición en su contra entró en la recta final.

Esto se debe a que este miércoles concluye una de las etapas de mayor importancia en el proceso que se lleva para que Gamboa sea enviado a los Estados Unidos, donde es requerido por el presunto delito de tráfico internacional de drogas.

Michael Castillo, uno de los abogados de Gamboa, confirmó a La Teja que este miércoles se vence el plazo establecido para la presentación de pruebas, tanto de la defensa de Celso, como por parte del gobierno de los Estados Unidos.

“Efectivamente, el plazo de los 20 días, que fueron otorgados a las partes para que aportaran pruebas y se pronunciaran por el fondo, vence este miércoles. Ya nosotros, en el ejercicio de la defensa técnica de Celso, hemos aportado lo correspondiente”.

Según el abogado, a partir de este jueves el Tribunal Penal de San José tendrá un plazo de diez días para contestar de manera positiva o negativa la solicitud que hace el gobierno de los Estados Unidos.

Sin embargo, el proceso no terminaría ahí, pues ambas partes aún podrían tomar una última acción en el caso.

“Una vez que esto se resuelva, las partes tienen un plazo de tres días para apelarlo, ya sea el gobierno de los Estados Unidos o la defensa, depende de lo que se resuelva, y el Tribunal de Apelación de Sentencia dispondrá de un plazo de quince días para resolver la apelación”, agregó el abogado.

Este jueves, Gamboa afrontará un nuevo juicio en el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, acusado del presunto delito de falsedad ideológica, pues, en apariencia, habría falsificado una justificación para ausentarse de una diligencia judicial cuando era magistrado de la Sala Tercera.