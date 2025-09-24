Ya se sabe quiénes son las víctimas de violento ataque a balazos en Alajuela

Una mujer herida y un hombre fallecido en Poás de Alajuela fue el saldo de una balacera. (Alonso Tenorio)

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmaron la identidad de las víctimas del violento ataque armado registrado la noche del martes 23 de setiembre en Carrillos de Poás, en Alajuela.

Se trata de un hombre de apellido Valverde, de 42 años, quien perdió la vida en el lugar luego de recibir múltiples impactos de bala en el cuello, abdomen, piernas y espalda.

En el mismo hecho resultó herida una mujer de apellido Quesada, de 48 años, quien fue trasladada de urgencia a un centro médico tras presentar lesiones graves en las piernas.

El ataque ocurrió cerca de las 7 p.m., cuando Valverde conducía un carro en compañía de Quesada.

Según informó el OIJ este miércoles, la pareja fue sorprendida por dos gatilleros en motocicleta, quienes dispararon en repetidas ocasiones sin mediar palabra.