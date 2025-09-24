Por esta razón Costa Rica cerró su espacio aéreo y suspendió todos sus vuelos este miércoles

Los vuelos están suspendidos. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La suspensión de llegadas y salidas de vuelos en el aeropuerto Juan Santamaría se debió a una falla eléctrica general que afectó directamente el radar.

El radar es un sistema esencial para la seguridad de la aviación, ya que permite a los controladores aéreos monitorear la posición de las aeronaves, gestionar los espacios aéreos y coordinar los aterrizajes y despegues de manera segura. Sin su funcionamiento, el riesgo de incidentes aumenta, por lo que la detención temporal de vuelos es una medida preventiva obligatoria.

La situación también afecta al aeropuerto Daniel Oduber en Liberia.

“En horas de la madrugada se presentó una falla eléctrica en los sistemas de radar del aeropuerto Juan Santamaría, afectando las operaciones en el espacio aéreo del país”, detalló el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

“Se trabaja para solucionar la falla a la brevedad posible y normalizar las operaciones. De momento las operaciones se encuentran suspendidas”, añadieron.

Uno de los pasajeros afectados aseguró que su vuelo a Panamá era a las 5:57 de la mañana y la hora tentativa de salida es a mediodía.

“Solo queda tener paciencia porque no hay nada que se pueda hacer, las personas que van a destinos con escala están muy preocupadas, hemos escuchado que los vuelos que venían fueron desviados a otros aeropuertos de países vecinos”, dijo.

Aeris informó que hay 8 vuelos que no han podido salir, están demorados y uno que venía de Costa Rica que fue desviado.

Los pasajeros pueden consultar sobre sus vuelos en este link: https://www.sjoairport.com/salidas/

Al parecer, la situación podría normalizarse hasta después de las 11 de la mañana.