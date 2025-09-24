Vuelos están paralizados en el aeropuerto Juan Santamaría por posible falla en el radar

Las operaciones en el aeropuerto internacional Juan Santamaría están completamente paralizadas, dejando a cientos de pasajeros varados la mañana de este miércoles.

Por una supuesta falla en el radar, la llegada y salida de vuelos en el aeropuerto Juan Santamaría están suspendidos. Foto: Cortesía para La Teja (Cortesía/cortesía)

Según reportes preliminares, la suspensión de vuelos podría deberse a una falla eléctrica que afectó el radar, aunque hasta el momento las autoridades aeroportuarias no han emitido un comunicado oficial.

Desde hace varias horas, ni los vuelos nacionales ni los internacionales han podido despegar o aterrizar, generando largas filas y retrasos que afectan a viajeros que se encuentran dentro de la terminal y en sus alrededores.

El radar es un sistema esencial para la seguridad de la aviación, ya que permite a los controladores aéreos monitorear la posición de las aeronaves, gestionar los espacios aéreos y coordinar los aterrizajes y despegues de manera segura. Sin su funcionamiento, el riesgo de incidentes aumenta, por lo que la detención temporal de vuelos es una medida preventiva obligatoria.

Uno de los pasajeros varados, de apellidos Salas, contó que en el aeropuerto hay gran tensión, sobre todo para quienes tienen vuelos con conexiones y que solo les han indicado que se debe a una falla del radar.