Sucesos

Escalofriante hallazgo: vecino encontró cuerpo de joven calcinado

Hallazgo se dio cuando vecino caminaba y observó el cadáver

Por Silvia Coto

Un cuerpo calcinado fue encontrado la noche de este martes en Puntarenas.

La alerta se dio en La Gloria de Canoas, en Corredores.

Según el informe preliminar, la alerta ingresó a las 8:54 p.m., cuando se notificó sobre la presencia de una persona sin vida en la zona.

Al parecer, fue un vecino quien se topó con el cadáver.

El cuerpo calcinado fue encontrado por un vecino en Corredores.

Al llegar al sitio, los socorristas confirmaron que se trataba de un hombre de entre 20 y 30 años, aproximadamente, cuyo cuerpo se encontraba calcinado.

De momento se desconoce quién era la víctima, los agentes trabajaron durante la noche y madrugada en la escena, el cuerpo fue trasladado a la Medicatura Forense.

La oficina de prensa del OIJ indicó que los forenses tratan de determinar si el hombre tenía algún tipo de herida o lesión, ellos aún no lo han podido identificar.

