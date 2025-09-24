Sucesos

Colisión en Cartago deja tres personas muy graves y una debió ser liberada del carro

Accidente ocurrió la mañana de este miércoles en Cartago

Por Silvia Coto

La Cruz Roja atendió este miércoles una aparatosa colisión frontal entre dos vehículos livianos en Cartago, que dejó a tres personas heridas.

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
La Cruz Roja tuvo que trasladar a tres pacientes al hospital. Foto: Cruz Roja

El accidente se dio en La Cangreja, en Tejar de El Guarco, sobre la ruta 2.

El impacto fue de tal magnitud que uno de los conductores quedó prensado dentro de la estructura del carro y los socorristas debieron usar equipo hidráulico para cortar las latas y trasladarlo en condición crítica al hospital.

La Cruz Roja informó que otras dos personas también resultaron heridas, una también en condición crítica y otro con lesiones de consideración.

Los heridos fueron llevados al hospital Max Peralta, en Cartago.

Para atender el accidente, la Benemérita envió tres unidades.

Las causas del accidente quedaron en investigación.

