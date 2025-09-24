Asesinan a hombre y hieren a mujer en violento ataque contra carro en Alajuela

Un hombre de aproximadamente 30 años fue asesinado a balazos en Carrillos de Poás en Alajuela.

José Retana de la central de la Cruz Roja confirmó la lamentable situación, luego de que recibieran la alerta desde las 7:25 p. m. de este martes 23 de setiembre.

La agresión ocurrió a 150 metros al oeste del salón Sendas.

Una mujer resultó herida de bala en una pierna y la llevaron al hospital San Rafael, Alajuela.

Las víctimas viajaban en un carro cuando los atacaron a balazos en Carrillos de Poás en Alajuela. Foto: Ilustrativa (Andrés Garita)

Las víctimas viajaban en un carro que agarraron a balazos.

De momento, no ha trascendido las causas de este violento hecho; versiones no oficiales señalaban que, al parecer, les intentaron robar el carro, no obstante, las autoridades apenas investigan los hechos.

Alajuela es la cuarta provincia más violenta del país, registra 73 asesinatos en lo que llevamos del año.

