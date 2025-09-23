Trágico accidente cobra la vida de un policía de Fuerza Pública que iba hacia su trabajo

Dilson Venegas Carillo, de 39 años, era un oficial de la Fuerza Pública que en apariencia se dirigía hacia su puesto de trabajo cuando fue víctima de un trágico accidente.

Por razones que no están claras, Venegas perdió el control del carro que manejaba y chocó contra una barrera metálica de protección.

Esta tragedia ocurrió la madrugada de este lunes 22 de setiembre en Sixaola, en Talamanca de Limón.

Dilson Venegas Carillo, de 39 años, era un oficial de la Fuerza Pública que en apariencia se dirigía hacia su puesto de trabajo cuando fue víctima de un trágico accidente. Foto: Tomada de Policías.CR (Tomada de Policías.CR/Tomada de Policías.CR)

Un choque dejó un fallecido en Sixaola de Talamanca (cortesía/cortesía)

El accidente fue reportado a las 4:29 a.m., a 500 metros de la delegación policial.

El oficial estaba destacado como Policía de Fronteras, era padre de familia y estaba casado, en noviembre próximo iba a cumplir 40 años.

Trascendió que era vecino de Valle La Estrella, en Limón.

LEA MÁS: Impactantes imágenes muestran magnitud de horrible y mortal choque entre bus y ambulancia privada

Según la información confirmada por los cuerpos de socorro, el hombre fue encontrado fallecido por las severas lesiones que sufrió. Debido a la magnitud del impacto, los rescatistas tuvieron que utilizar equipo especial para lograr extraer el cuerpo.

La Cruz Roja informó este lunes que atendió a 22 personas fallecidas en el sitio durante el fin de semana, de esas trágicas cifra 8 fueron por accidentes en carretera, además 28 personas fueron trasladadas en condición crítica por choques, atropellos y vuelcos a distintos centros médicos.

LEA MÁS: Video capta la increíble reacción de conductora ante invasión de carril de una vagoneta

LEA MÁS: Vecino de Pocosol narró los minutos de desesperación que vivió cuando entró a pozo a intentar salvar a niño