Horror en Quepos: hallan dos cuerpos en propiedad de europeos desaparecidos

La tranquilidad en Cerros de Quepos fue sacudida este martes tras el macabro hallazgo de dos cuerpos enterrados en la propiedad de unos turistas europeos desaparecidos.

Randall Zúñiga, director del OIJ, confirmó el macabro hecho, la noche de este martes 23 de setiembre.

“OIJ confirma el hallazgo de dos cuerpos enterrados en las inmediaciones de Finca Cerros de Quepos, dentro de la propiedad de una pareja de alemanes que se encuentran reportados como desaparecidos desde el lunes 22 de setiembre”, afirmó el líder judicial.

El rastreo lo hacen desde tempranas horas de este martes, luego de la alerta a las autoridades.

Los vecinos señalaron que se trataría de un matrimonio europeo que había comprado la propiedad hace dos años.

Al parecer, sería un alemán y una sueca, a quienes frecuentemente veían caminar con sus perros en esta zona montañosa.

