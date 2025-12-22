Vísperas de Navidad teñidas de luto: Seis familias lloran a sus seres queridos por accidentes de tránsito

Las vísperas de la Navidad están siendo marcadas por la tragedia para al menos seis familias, debido a una serie de incidentes viales en diversas regiones del país que resultaron en la pérdida de sus seres queridos, entre la noche del domingo 21 y la madrugada del lunes 22 de diciembre.

El primer hecho se reportó cerca de las 7 p. m. en Sámara, Guanacaste, allí murió un hombre de apellido Álvarez, de 59 años, de nacionalidad nicaragüense, él fue atropellado cuando iba hacia su casa.

“Cruzó la calle y posteriormente intentó devolverse cuando fue impactado por un carro que transitaba en sentido Nicoya-Sámara, le ocasionó la muerte en el sitio, al conductor del vehículo se le practicó la alcoholemia y dio negativa, no se reportan personas detenidas”, señalaron en el OIJ.

Luego, a las 7:59 p. m. en Daytonia de Talamanca, donde se dio una colisión entre una motocicleta y un vehículo. En el sitio fueron atendidos un hombre y una mujer, ambos declarados sin vida.

En Daytonia de Talamanca, donde se dio una colisión entre una motocicleta y un vehículo, mueren un hombre y una mujer, la noche del domingo 21 de diciembre del 2025. Foto: ANI (ANI/ANI)

Minutos después, a las 8:54 p. m., se reportó otro choque entre una motocicleta y un carro en La Marina de Guápiles, Limón. En este caso se abordaron dos pacientes y uno de ellos fue declarado fallecido en el lugar.

Horas más tarde, a las 2:02 a. m., un hombre perdió la vida en Quitirrisí de Mora, San José, luego de que el cuadraciclo en el que viajaba derrapara y volcara, provocándole heridas mortales.

El último accidente ocurrió a las 4:26 a. m. de este lunes en Curridabat, donde un motociclista chocó contra un poste del tendido eléctrico. Al llegar los cruzrojistas, el hombre ya no presentaba signos vitales.

Las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia en carretera, especialmente durante las celebraciones de fin de año, cuando el aumento en la movilidad y la imprudencia al volante elevan el riesgo de accidentes fatales.