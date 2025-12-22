Sucesos

Vísperas de Navidad teñidas de luto: Seis familias lloran a sus seres queridos por accidentes de tránsito

Tragedias ocurrieron entre la noche del domingo y la madrugada del lunes

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Las vísperas de la Navidad están siendo marcadas por la tragedia para al menos seis familias, debido a una serie de incidentes viales en diversas regiones del país que resultaron en la pérdida de sus seres queridos, entre la noche del domingo 21 y la madrugada del lunes 22 de diciembre.

El primer hecho se reportó cerca de las 7 p. m. en Sámara, Guanacaste, allí murió un hombre de apellido Álvarez, de 59 años, de nacionalidad nicaragüense, él fue atropellado cuando iba hacia su casa.

“Cruzó la calle y posteriormente intentó devolverse cuando fue impactado por un carro que transitaba en sentido Nicoya-Sámara, le ocasionó la muerte en el sitio, al conductor del vehículo se le practicó la alcoholemia y dio negativa, no se reportan personas detenidas”, señalaron en el OIJ.

Luego, a las 7:59 p. m. en Daytonia de Talamanca, donde se dio una colisión entre una motocicleta y un vehículo. En el sitio fueron atendidos un hombre y una mujer, ambos declarados sin vida.

LEA MÁS: Mujer asesinada en bar era prestamista y el OIJ investiga posible vínculo con “gota a gota”

En Daytonia de Talamanca, donde se dio una colisión entre una motocicleta y un vehículo, mueren un hombre y una mujer, la noche del domingo 21 de diciembre del 2025. Foto: ANI
En Daytonia de Talamanca, donde se dio una colisión entre una motocicleta y un vehículo, mueren un hombre y una mujer, la noche del domingo 21 de diciembre del 2025. Foto: ANI (ANI/ANI)

Minutos después, a las 8:54 p. m., se reportó otro choque entre una motocicleta y un carro en La Marina de Guápiles, Limón. En este caso se abordaron dos pacientes y uno de ellos fue declarado fallecido en el lugar.

Horas más tarde, a las 2:02 a. m., un hombre perdió la vida en Quitirrisí de Mora, San José, luego de que el cuadraciclo en el que viajaba derrapara y volcara, provocándole heridas mortales.

LEA MÁS: Hombre se lanzó a una piscina y ahora lucha por su vida por como cayó

El último accidente ocurrió a las 4:26 a. m. de este lunes en Curridabat, donde un motociclista chocó contra un poste del tendido eléctrico. Al llegar los cruzrojistas, el hombre ya no presentaba signos vitales.

LEA MÁS: Papá describe cómo se despidió por medio de un sueño de su hijo asesinado la Navidad del 2024

Las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia en carretera, especialmente durante las celebraciones de fin de año, cuando el aumento en la movilidad y la imprudencia al volante elevan el riesgo de accidentes fatales.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
accidentes en carreterafallecidos por accidentesfatalidades en las calles
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.