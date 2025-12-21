Hombre se lanzó a una piscina y ahora lucha por su vida por como cayó

Un hombre lucha por su vida tras sufrir un grave accidente en una piscina en San Pablo de Heredia.

Según el reporte oficial de la Cruz Roja, la alerta ingresó a las 6:28 p. m., del sábado. Por razones que aún se investigan, el hombre se lanzó a una piscina y sufrió un fuerte impacto directo en su cabeza, lo que le provocó lesiones de extrema gravedad.

Un hombre sufrió un fuerte y grave golpe en su cabeza al tirarse de una piscina. Foto: Creada con Gemini IA para fines ilustrativos (Inteligencia Artificial/Cortesía)

La Cruz Roja despachó dos ambulancias al sitio.

El herido fue trasladado de urgencia bajo soporte médico especializado hacia el Hospital San Vicente de Paúl, donde ingresó al área de emergencias para ser intervenido de inmediato.

