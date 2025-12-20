Sucesos

Trágico choque en Río Jiménez de Guácimo cobró la vida de una mujer motociclista

La fatalidad ocurrió en San Luis de Río Jiménez, en Guácimo

Por Alejandra Morales

Un trágico choque contra un carro cobró la vida de una mujer motociclista en Río Jiménez de Guácimo.

El incidente fue atendido a las 10:00 a. m. en San Luis de Río Jiménez, en Guácimo, en el sector conocido como la entrada uno.

La fatalidad ocurrió en San Luis de Río Jiménez, en Guácimo. Foto: Alonso Tenorio/Ilustrativa (Alonso Tenorio)

La Cruz Roja señaló que declararon a la mujer fallecida en el sitio y atendieron a otra persona, pero no necesitó atención médica.

Las causas que mediaron en este fatal accidente se mantienen bajo investigación por parte de las autoridades.

Este nuevo fallecimiento se suma a la alarmante cifra de víctimas en carretera, ya que, hasta el 15 de diciembre, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) contabilizaba 529 fallecidos por accidentes de tránsito en Costa Rica durante este 2025, según los datos oficiales.

