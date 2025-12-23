Encuentran restos óseos y los vinculan con estilista desaparecida en Pavas

Jessy Karina Álvarez Amador, de 26 años, quien permanece desaparecida desde hace siete meses, podría haber sido asesinada y sus restos dejados en Vuelta de Jorco, en Aserrí.

La situación trasciende tras el hallazgo de unos restos óseos encontrados recientemente en esta zona. Las autoridades judiciales avanzan con los análisis para confirmar si se trata de huesos humanos y si corresponden a esta joven estilista.

Así lo señaló Michael Soto, director interino del OIJ, este martes 23 de diciembre.

LEA MÁS: Gesto que mamá de estilista desaparecida realiza casi a diario deja el corazón hecho un puño a cualquiera

Jessie Karina Álvarez Amador, de 25 años, desapareció desde el sábado 10 de mayo del 2025. Foto: Jazmín Ugarte para La Teja ( Jazmín Ugarte para La Teja/Jazmín Ugarte para La Teja)

Jessie Karina Álvarez Amador, de 25 años, tiene cuatro días desaparecida. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Desaparición de Jessy Karina Álvarez Amador

La última vez que se vio a Jessy Karina fue el 10 de mayo de 2025, cuando salió de su casa en Libertad de Pavas. La última información que se tuvo sobre ella, según la investigación, es que se encontraba en Vuelta de Jorco.

“Ella en apariencia sale en un vehículo de plataforma con rumbo hacia la parte alta de Aserrí. Estamos verificando que iba a verse con una persona conocida y este es el último evento que tenemos. Estamos tratando de unir el momento de la desaparición, ese traslado y la localización de estos restos óseos. Es importante dejar claro que todavía no tenemos certeza de que sean restos humanos y menos que sean de la persona desaparecida”, manifestó Soto.

Agentes judiciales hallaron restos óseos en una propiedad en Vuelta de Jorco, en Aserrí. (OIJ/Cortesía)

En Vuelta de Jorco se mantienen agentes de la Sección de Delitos Varios del OIJ, quienes llegaron desde la mañana de este martes 23 de diciembre al sector conocido como Los Lotes, luego de recibir información confidencial sobre el posible hallazgo de restos óseos que podrían pertenecer a esta mujer. Los agentes continúan en la zona realizando las diligencias de investigación.

Si usted tiene información sobre este caso, puede comunicarse de forma confidencial a la línea 800 8000 645 del OIJ.