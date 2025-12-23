Definen tiempo de prisión para sospechosos que asaltaron a persona al salir del banco

Un hombre y una mujer, sospechosos de robarle el dinero a un cliente bancario en San Ramón, deberán cumplir tres meses de prisión preventiva, mientras avanza la investigación en su contra.

La medida cautelar fue ordenada por el Juzgado Penal de San Ramón, luego de que la Fiscalía Adjunta de esa localidad solicitara prisión preventiva por los presuntos delitos de hurto agravado y asociación ilícita.

Las personas imputadas responden a los apellidos Hernández Alampé, una mujer, y Oliveros Vargas, quienes, según la investigación, se dedicaban a vigilar a clientes bancarios en la zona para identificar a posibles víctimas.

En el caso figura una tercera persona sospechosa, quien no ha sido localizada, por lo que las autoridades mantienen activa una orden de captura.

De acuerdo con la prueba recabada hasta el momento, los hechos ocurrieron el 3 de octubre, cuando la mujer habría ingresado a una sucursal bancaria en San Ramón para observar a los clientes. En apariencia, seleccionó a la víctima y le tomó fotografías, las cuales habría enviado a su cómplice para facilitar su identificación.

Cuando el cliente salió del banco, presuntamente Oliveros Vargas le dio seguimiento hasta que estacionó su vehículo. La víctima se bajó del automóvil y se dirigió a una casa cercana, momento que los sospechosos habrían aprovechado para abrir el carro y sustraer el dinero que el ofendido acababa de retirar del banco.

Según la Fiscalía, los imputados se apoderaron de tres millones de colones, los cuales desaparecieron del vehículo sin que la víctima se percatara.

El caso continúa bajo investigación judicial, dentro de la causa 25-002001-0068-PE, mientras los sospechosos permanecen en prisión preventiva.