Incendio cobra la vida de un hombre de unos 60 años en Puntarenas

Un hombre, de aproximadamente 60 años, fue encontrado sin vida tras un voraz incendio que ocurrió la tarde de este miércoles 24 de diciembre en el sector de Guacimal, Puntarenas.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos informó sobre este lamentable hecho.

Las llamas se desataron en una vivienda ubicada en Guacimal, a 50 metros norte de la capilla evangélica.

El Cuerpo de Bomberos se encuentra atendiendo un incendio en Guacimal, Puntarenas. Imagen ilustrativa. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

En este momento se encuentran, todavía, dos unidades de bomberos en la escena. El Cuerpo de Bomberos informó que hay daños totales en la vivienda.

Se desconoce la causa del incendio.

Autoridades atenderán la escena

Una vez que las llamas se apaguen, las autoridades investigarán el origen del incendio.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizará el levantamiento del cuerpo del adulto mayor para trasladarlo a la morgue judicial, donde le realizarán la autopsia.

