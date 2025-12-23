De película: tráiler se incendia, pierde los frenos y desata pánico en Escazú

Momentos de verdadero terror se vivieron este lunes en Escazú, cuando un tráiler se incendió en plena carretera y, debido al fuego, perdió los frenos, avanzó sin control y terminó atravesado en los carriles de la vía.

El tráiler se incendió en Guachipelín, Escazú, y provocó pánico entre quienes transitaban por la zona. (cuerpo de bomberos /La Teja)

El incidente ocurrió en Guachipelín, en el sector Alto de las Palomas, frente a Construplaza, una zona altamente transitada, lo que generó pánico entre conductores y peatones que estaban en el lugar.

Según informó el Cuerpo de Bomberos, atendieron un incendio en un vehículo de carga pesada que ya estaba envuelto en llamas cuando llegaron las unidades de emergencia. Producto del fuego, el sistema de frenos del automotor falló, provocando que el tráiler avanzara mientras se incendiaba.

Los conductores se llevaron un gran susto. (cuerpo de bomberos /La Teja)

Varias unidades de Bomberos atendieron la emergencia. (cuerpo de bomberos /La Teja)

El vehículo continuó su recorrido hasta quedar atravesado en la vía, lo que obligó al cierre parcial del paso y causó una fuerte congestión vehicular en la zona.

En la atención de la emergencia trabajaron unidades de las estaciones de Bomberos de Pavas y Santa Ana, quienes lograron controlar el incendio y asegurar la escena para evitar que la situación pasara a mayores.

Los hechos se dieron la tarde de este lunes.

Un camión se incendió la noche de este lunes en Escazú. (Cortesía/Cortesía)

De momento, no se reportan personas heridas, aunque el susto fue enorme para quienes presenciaron la escena. Las autoridades pidieron a los conductores extremar precauciones y buscar rutas alternas mientras se normalizaba el tránsito.

El hecho quedó grabado en la memoria de muchos testigos, quienes describieron la situación como “sacada de una película”, por la magnitud del fuego y el peligro que representó el vehículo avanzando sin frenos.

