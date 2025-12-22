Violento ataque armado en Paso Canoas deja dos heridos

Un violento ataque a balazos ocurrido la mañana de este lunes 22 de diciembre dejó a dos personas heridas en Paso Canoas centro, en una zona altamente concurrida debido a las compras propias de la época navideña.

El caso es investigado por agentes del OIJ de Ciudad Neily, quienes trabajan para dar con el responsable del hecho.

Las víctimas fueron identificadas como una mujer de apellido González, de 24 años, quien resultó herida por arma de fuego en una pierna, y un hombre de apellido Beita, de 38 años, quien presenta impactos de bala en el rostro. Ambos fueron auxiliados y trasladados inicialmente a un centro médico local.

De acuerdo con la versión preliminar del Organismo de Investigación Judicial, los hechos se registraron pasadas las 9 a. m., cuando Beita se encontraba dentro de un vehículo, en el asiento del conductor, mientras la mujer, aparentemente, se disponía a abordar el automóvil.

En ese momento, un sujeto que viajaba en una motocicleta habría llegado al lugar y disparado en varias ocasiones contra el vehículo, hiriendo a las dos personas antes de darse a la fuga.

Debido a la condición de salud de Beita, los médicos determinaron su traslado a un hospital en San José para recibir atención especializada, mientras que la mujer continúa bajo observación médica.

En el sitio del ataque, las autoridades judiciales localizaron casquillos de bala, los cuales fueron recolectados como parte de la investigación.

Además, los agentes analizan cámaras de seguridad de la zona y realizan entrevistas con testigos para tratar de identificar al responsable de este ataque, que no solo puso en riesgo la vida de las víctimas, sino también la de otras personas que se encontraban en el lugar realizando compras navideñas.