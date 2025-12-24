Sucesos

Hombre resulta gravemente herido tras caída de cinco metros en Alajuela

Un hombre, de 29 años, fue trasladado en condición crítica tras caer desde una altura de cinco metros en Naranjo, Alajuela

Por Ingrid Hidalgo

La Cruz Roja Costarricense atendió a un hombre, cuya edad aproximada es de 29 años, después de que cayera a una altura de 5 metros de alto en Naranjo, Alajuela.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:49 p.m. del martes 23 de diciembre.

El hombre fue rescatado con varios traumas y trasladado en condición crítica al hospital de Grecia.

Cruz Roja Costarricense atendió a un hombre que cayó a una altura de 5 metros en Naranjo, Alajuela. Imagen ilustrativa. (Cruz Roja/Cortesía)

Para este incidente, se desplazó una unidad de soporte básico de la Cruz Roja.

Otra precipitación

La mañana del miércoles 24 de diciembre la Cruz Roja atendió otro incidente por precipitación, esta vez en la ruta 32.

Una mujer, cuya identidad se desconoce, fue rescatada y trasladada a un centro médico en Heredia.

Se desconocen las causas por las cuales el vehículo en el cual viajaba la mujer cayó a un guindo de aproximadamente 100 metros.

Este hecho fue atendido también por el Benemérito Cuerpo de Bomberos.

