Caída de vehículo a precipicio en la ruta 32 deja a una mujer en condición crítica

La Cruz Roja Costarricense rescató la mañana de este miércoles 24 de diciembre a una mujer que estaba atrapada dentro de un vehículo con el que cayó a un precipicio de aproximadamente 100 metros.

LEA MÁS: Esta es la condición del joven que quedó prensado tras choque en la ruta 1

El hecho ocurrió en la ruta 32, específicamente dos kilómetros después del túnel Zurquí, en sentido hacia Guápiles.

Tras la extracción, la mujer, cuya identidad se desconoce, fue trasladada en condición crítica al Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia.

Un vehículo se precipitó hacia un guindo en ruta 32 este mieŕcoles 24 de diciembre. (Sucesos Grecia/Sucesos Grecia)

La emergencia fue informada por la Cruz Roja alrededor de las 6:51 a.m. Varias unidades fueron desplazadas al sitio para atender el incidente.

De momento, se desconocen las causas que provocaron que el vehículo se precipitara al abismo, un hecho que sorprendió a otros conductores que circulaban por la zona.

LEA MÁS: Choque entre un vehículo liviano y uno pesado deja a una persona prensada en San Ramón

Bomberos también atendió emergencia

El Benemérito Cuerpo de Bomberos también reportó el incidente y brindó apoyo fundamental en la escena.

Al menos cuatro unidades fueron desplazadas al sitio para colaborar con la Cruz Roja.

Los rescatistas confirmaron que el vehículo cayó al fondo del guindo y trabajaron arduamente para estabilizar a la paciente antes de su traslado.

LEA MÁS: Tico muere en enfrentamiento a balazos con la Policía tras caso de violencia doméstica en EE.UU.