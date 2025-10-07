Mujer de 56 años cae a una cascada en Cóbano y es trasladada de emergencia

La Cruz Roja Costarricense y Bomberos coordinaron el rescate de la mujer que cayó al cauce del río. (Cruz Roja Costarricense/Cortesía)

Este lunes, alrededor de las 12:40 p.m., se reportó la caída de una mujer de 56 años en una catarata conocida como La Florida, ubicada en el sector de Cóbano, Puntarenas.

La emergencia fue confirmada por la Cruz Roja Costarricense, que envió personal para atender a la víctima.

La víctima fue trasladada a la clínica local en condición urgente para recibir atención médica. (Cruz Roja Costarricense/Cortesía)

“La Benemérita desplazó al lugar una unidad de soporte básico con tres rescatistas. Al llegar a la escena, se confirmó que la mujer caminaba a orillas de la cascada, cuando resbaló y cayó al cauce del río”, informó Jorge Matamoros, Coordinador Operativo Regional.

El incidente fue atendido en conjunto por Bomberos y unidades de servicio privado. La paciente fue trasladada por la Cruz Roja Costarricense a la clínica local en condición urgente.