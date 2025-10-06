Detienen a 7 policías municipales de Heredia como sospechosos de cometer graves delitos contra joven

Los7 policías municipales de Heredia fueron detenidos por orden del Ministerio Público. Foto Heredia por Media Calle. (Facebook/Los 7 oficiales fueron detenidos por orden del Ministerio Público. Foto Heredia por Media Calle.)

Siete oficiales de la Policía Municipal de Heredia están metidos en graves problemas pues fueron detenidos por las autoridades como sospechosos de cometer graves delitos en perjuicio de un joven.

Así lo dio a conocer la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, la cual informó que los uniformados son investigados por los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y abuso sexual.

LEA MÁS: Familia que murió en derrumbe en San Ramón tenía 11 meses en Costa Rica y este era su sueño

Los oficiales sospechosos son de apellidos Barrientos Céspedes, Chacón Cordero, Monge Pagani, Solano Vaglio, Guadamuz Vargas, y dos mujeres apellidadas Artavia Campos y Mesén Muñoz.

En cuanto a los hechos por los que fueron detenidos, estos ocurrieron el pasado 28 de setiembre, frente a un Lavacar en Heredia.

LEA MÁS: Esto es lo que se sabe de las dos personas que habrían llevado a Kevin Kirby a mortal trampa

“Los imputados quedaron grabados en un video que circuló en redes sociales, donde se les observa abordar a una persona y requisarla de manera violenta, abusando de sus funciones, pese a que el ofendido no presentó ninguna resistencia”, detalló el Ministerio Público.

A raíz de dicho video, la semana pasada las autoridades a cargo decomisaron prueba de interés para el caso, como videos, cámaras corporales y roles de servicio.

LEA MÁS: Asesinos de pareja europea enterrada en Quepos se llevaron todas las fotos de su casa, este sería el motivo

Los oficiales sospechosos serán trasladados a la fiscalía para la toma de declaración indagatoria y posteriormente la Fiscalía valorará la situación particular de cada uno, para determinar la solicitud de medidas cautelares.

El caso se investiga en el expediente 25-007824-0059-PE.