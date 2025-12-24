Esta es la condición del joven que quedó prensado tras choque en la ruta 1

Un joven de 24 años lucha por su vida luego de quedar atrapado dentro de su vehículo tras una fuerte colisión ocurrida la tarde de este martes en el sector de La Cima de San Ramón, sobre la ruta 1.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que el accidente involucró a un vehículo liviano y uno pesado, y que la víctima quedó prensada dentro de la estructura del automóvil, lo que obligó a un complejo operativo de rescate.

La Cruz Roja Costarricense trabajó durante más de 30 minutos con equipo hidráulico para liberar al joven que quedó prensado tras el choque en la ruta 1. imagen con fines ilustrativos. (Reiner Montero/Cortesía)

Debido a la gravedad del impacto, los cruzrojistas tuvieron que utilizar equipo hidráulico especializado durante más de 30 minutos para lograr liberar al joven, quien presentaba múltiples lesiones.

Una vez extraído del vehículo, el hombre fue estabilizado en el sitio y trasladado de emergencia a un centro médico en condición crítica, según el reporte oficial de la benemérita.

El accidente generó complicaciones en el paso vehicular mientras se realizaban las labores de rescate y atención de la escena.