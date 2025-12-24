Choque entre un vehículo liviano y uno pesado deja a una persona prensada en San Ramón

Un choque entre un vehículo liviano y uno pesado provocó una emergencia la tarde de este martes en la ruta 1, específicamente en el sector de La Cima de San Ramón. El accidente dejó como resultado a una persona prensada.

LEA MÁS: Tico muere en enfrentamiento a balazos con la Policía tras caso de violencia doméstica en EE.UU.

Cruz Roja activó rescate

La Cruz Roja Costarricense atendió el incidente tras recibir el reporte de una colisión y al llegar al lugar, los rescatistas confirmaron que una persona se encontraba atrapada dentro del vehículo, por lo que fue necesario activar de inmediato los protocolos de rescate.

LEA MÁS: Mamá de una de las 82 personas inocentes que han sido asesinadas este 2025: “No tendré ninguna Nochebuena”

La Cruz Roja se encuentra en el lugar para rescatar a la persona atrapada. (Cortesía Cruz Roja/Cortesía)

LEA MÁS: Definen tiempo de prisión para sospechosos que asaltaron a persona al salir del banco

Labores en desarrollo

Los equipos especializados de la Benemérita iniciaron las maniobras para liberar a la víctima, mientras se mantiene la atención en la escena del accidente. De momento, no se ha informado sobre el estado de salud de la persona prensada ni sobre cierres en la vía.