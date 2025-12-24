Riña en parque capitalino deja a un hombre en condición crítica

Un hombre de 45 años resultó gravemente herido tras una riña con otros sujetos esta madrugada en el parque de las Garantías Sociales, San José.

El sujeto, de apellido Obando, mantenía una discusión con varios hombres, cuando uno de estos sacó un arma blanca y lo hirió en el pecho.

Tras el incidente, los cruzrojistas llegaron al sitio para estabilizar al herido. Él fue trasladado en condición crítica al Hospital Calderón Guardia.

Un hombre de 45 años resultó herido tras una riña en San José. Imagen ilustrativa.

Aún no hay detenidos

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indicó que de momento no hay personas detenidas por este hecho.

Los agentes judiciales llegaron al sitio donde ocurrió el incidente e iniciaron la recolección de indicios para determinar la causa de la riña.

Este hecho está bajo investigación del OIJ.

