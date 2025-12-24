Fatal accidente en Curridabat deja a un motociclista fallecido y a una mujer en condición crítica

Un joven de 24 años perdió la vida la madrugada de este miércoles 24 de diciembre, tras verse involucrado en un fatal accidente de tránsito en el sector de Guayabos, en Curridabat.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hombre, identificado como de apellido Ramírez, viajaba a bordo de una motocicleta cuando chocó contra otra moto.

Lamentablemente, Ramírez falleció en la escena, mientras que la conductora de la otra motocicleta resultó gravemente herida.

La Cruz Roja informó que un joven murió tras un accidente de tránsito en Curridabat, mientras que una mujer fue trasladada al hospital. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

Los agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo del joven y lo trasladaron a la morgue judicial para realizarle la autopsia.

Motociclista fue trasladada a hospital

La Cruz Roja Costarricense informó que la mujer que conducía la otra motocicleta resultó gravemente herida, debido a varios traumas.

Ella fue trasladada en condición crítica al Hospital Calderón Guardia, en San José.

De momento, se desconoce el estado actual de la mujer ni su identidad.

