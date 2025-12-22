Vestuarista de Teletica recordó la horrible situación que sufrió hace un año

Sandra Carvajal, la querida vestuarista de Teletica, recordó la horrible situación que vivió hace un año cuando fue atropellada cerca de Canal 7 en el momento en que iba a almorzar.
El accidente que sufrió Sandrita fue el 18 de diciembre y la mantuvo hospitalizada durante varios días y fuera del canal por varias semanas.
Al recordar aquel episodio esta semana, Carvajal habló de lo que cambió en su vida tras el accidente y de las secuelas que enfrenta al día de hoy.
“No puedo dejar de recordar que este 18 de diciembre se cumplió un año de mi atropello; ese día muchas cosas cambiaron. Personas se fueron, unas se mantuvieron y otras llegaron. Aprendí a sacar de lo malo lo mejor, a valorar todavía más la vida, a soltar”, escribió.
Acompañada con una foto de sus días en el hospital, Sandra reconoció que, aunque el proceso fue complicado, hubo una intención de Dios detrás de todo.
“Durante esos tres meses (que duró su recuperación) no tengo duda de que Diosito también me iba preparando para soltar físicamente a ma (su mamita doña Roxana, quien falleció en julio pasado)”, dijo.
Sandra lamentó todo lo que pasó ese día, pero agradeció a Dios por ayudarla a superar aquel momento.
“Gracias a Dios, por la fuerza emocional que me dio y la red de apoyo en mi casa. Un año después, la rodilla me lo recuerda un poquito de vez en cuando y hoy le doy gracias a Dios por estar donde estoy y lo aprendido”, finalizó.
Ella es una colaboradora muy querida en Teletica y su trabajo es crucial en el canal, pues se encarga de que presentadores y participantes de los principales programas del 7 se vean siempre guapos y bien vestidos en pantalla.