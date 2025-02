Querida trabajadora regresa a Teletica tras superar duro momento y así la recibieron en canal 7

Sandra Carvajal, con las hojas en las manos, es la vestuarista de los programas de Teletica Formatos y este miércoles regresó con todo a canal 7 tras dos meses y medio incapacitada. Fotografía: Cortesía Sandra Carvajal. (Cortesía/Cortesía)

Una de las compañeras de trabajo más queridas en canal 7 regresó a Teletica este miércoles 26 de febrero tras superar un duro momento que la tuvo de baja en la empresa durante exactamente dos meses y medio.

Se trata de Sandra Carvajal, la vestuarista de Teletica, a quien en diciembre un irresponsable conductor que se dio a la fuga la atropelló en las inmediaciones del canal cuando iba a almorzar con el expresentador de Dancing with the Stars, Randall Vargas.

LEA MÁS: Vestuarista de Teletica relata con indignación el accidente que la tiene de baja en canal 7

Carvajal aseguró a La Teja que estaba muy feliz y agradecida con Dios porque ya pudo volver a su trabajito, que en unas semanas se pondrá rudo con el inicio de la sétima temporada de Nace una estrella (NUE).

A Sandrita le corresponderá vestir a presentadores, jurados, participantes y bailarines durante el reality de baile de Teletica, que inicia el domingo 6 de abril, a las 7 de la noche, por canal 7.

Sandra Carvajal estuvo hospitalizada la última semana de diciembre porque uno de los golpes que recibió cuando fue atropellada se le complicó. Fotografía: Cortesía Sandra Carvajal. (Cortesía)

“Gracias a Dios, hoy (este miércoles) volví. Terminé con las terapias el lunes 24 (de febrero), el martes 25 me vio el ortopedista que me operó y me dijo que, de acuerdo al reporte de las terapias, ya podía darme de alta”, dijo Sandrita, como le dicen en canal 7, a La Teja.

La pareja del locutor Jorge Madrigal (la voz de los altoparlantes del aeropuerto Juan Santamaría), narró con indignación a este medio a inicios de enero el accidente del que fue víctima, que la dejó con golpes, moretones y cinco días hospitalizada en el Hospital del Trauma del Instituto Nacional de Seguros.

LEA MÁS: Querida trabajadora de Teletica pasa por duro momento y pide a Dios que la sane

Debido al impacto, sufrió un golpe en la rodilla que fue el que más dolor de cabeza le dio, pues un hematoma no se le absorbió y obligó a su internamiento en la última semana del 2024, pues requirió de lavados quirúrgicos y antibióticos intravenosos.

Sandra Carvajal llegó directo a colaborar con las audiciones de Nace una estrella, programa que le pondrá muchísimo trabajo en unos días. Fotografía: Cortesía Sandra Carvajal. (Cortesía/Cortesía)

A las 7 de la mañana de este miércoles Sandrita ya estaba en Teletica, donde fue recibida con muchos abrazos, besos, cariños, sorpresas y sonrisas.

Una de las más emocionadas al reencontrarse con su compañera en el canal fue la periodista deportiva y presentadora, Gabriela Jiménez, quien pegó brincos de emoción cuando se la topó en el parqueo de Teletica, según se observa en un video que ambas publicaron en Instagram.

Carvajal dijo a La Teja que en seis meses tiene una nueva cita de control y en mayo tiene que ir para ver el tema de la indemnización.

Querida compañera de canal 7 fue recibida así en su regreso a Teletica

LEA MÁS: Toda esta ropa y zapatos tiene canal 7 en sus bodegas

“Hoy (este miércoles) se cumplen dos meses y medio del accidente y aquí estoy ayudándole a los compañeros que vienen a recibir a los participantes que vienen audicionar, un trabajo un poco suavecito de lo acostumbrado, pero muy contenta, feliz, y agradecidisima con Dios y con quienes me chinearon tanto estos días”, refirió.

Sandrita continuará con los ejercicios de fuerza para seguir fortaleciendo su pierna.