Toda esta ropa y zapatos tiene canal 7 en sus bodegas

Sandra Carvajal es la vestuarista de canal 7 desde hace 10 años. (Cortesía)

Ni la propia encargada de vestuario de canal 7, Sandra Carvajal, tiene idea de cuánta ropa y pares de zapatos hay en las bodegas de Teletica.

Ella dice que son “miles” las cosas que hay. Sabe dónde está todo, porque lo organizó para no perder la cabeza cuando tiene que ir a meterse ahí, pero no se atreve a decir un número.

Hay desde zapatos, sombreros, corbatas y guantes, hasta fajones, mallas, vestidos, camisas, pantalones, sacos, sostenes con relleno…

La ropa es la que se fue acumulando con los años en un segundo piso de una gran bodega que Teletica tiene en Pavas, donde guardan las escenografías de todos sus programas (en el primer piso) y el vestuario al que le dan una segunda oportunidad, o más, para sus proyectos televisivos.

De hecho, la productora de Teletica Formatos, Vivian Peraza, compartió el miércoles unas historias en Instagram donde mostró en video esas bodegas. ¡Es impresionante!

Sandra Carvajal contó que todas esas ropas las han usado los elencos que a lo largo del tiempo participaron en programas como Dancing with the Stars, Tu cara me suena, Nace una estrella, y todos los otros formatos que canal 7 ha puesto al aire.

Las bodegas de ropa de canal 7

Por ejemplo, Carvajal ya sabe qué de esa bodega va a usar para Nace una estrella: ropa para los bailarines que este año acompañarán a los 17 participantes del programa de canto, y una que otra prenda como un saco, un vestido o un pantalón para los participantes.

“En muchas ocasiones se manda a confeccionar ropa nueva para ellos, pero sí tratamos de reutilizar algunas prendas básicas”, afirmó Sandrita con su gran dulzura.

Pero no es que la prenda que sale de ahí se lava, plancha y ya; no. Sandra tiene que cuidar cada detalle y medir y valorar cómo se ve la persona dentro de esa pieza de ropa.

Sandrita le encarga ese trabajo de entallado y de ajustes de última hora a doña Vicky Fonseca, quien es costurera y está con ella en vestuario.

Este viernes Sandra irá de nuevo a la gran bodega porque anda en los corre corre del estreno de Nace una estrella, el próximo 3 de setiembre, y está sacando piezas que le puedan servir para vestir a los participantes en algunas galas.

Vestuario para bailarines, sacos y vestidos para mujeres es lo que irá a buscar a la “boutique” de Teletica.

Sandra Carvajal es la que organiza todo lo relacionado con vestuario para los programas de canal 7. (Cortesía)

Por adelantado

Sandra anda un paso al frente, entonces ya el primer programa de Nace una estrella está listo en cuanto a vestuarios para todos: presentadores, participantes, jueces, bailarines y todo aquel que vaya a aparecer en pantalla ese día.

La vestuarista ya conocía las medidas de muchos porque han trabajado en el canal, pero en el caso de los participantes, hace 22 días les tomó las medidas para la ropa.

“Ahorita ya está montada la puesta en escena de cada uno y de acuerdo a eso, a las pantallas, al ritmo y a la canción, es que se busca el vestuario y se hace una propuesta que vaya en armonía con la puesta en escena y siempre muy cuidadosos de todos los detalles”, mencionó Sandra, quien tiene 10 años de ser vestuarista en Teletica.

Sandrita es organizadísima y para Nace una estrella su objetivo es el mismo que se pone con todos los programas de Teletica Formatos: tener listos los vestuarios de varias semanas por adelantado.

También ella organiza la ropa en ganchos que los rotula con el nombre de la persona que se pondrá esas prendas el día que corresponda.

Estas carreras previas al estreno de un programa de canal 7 le encantan a Sandra, más si son carreras de Nace una estrella donde tiene la oportunidad de vestir a niñitas, una de sus fascinaciones.

A Sandrita le deseamos mucha suerte porque es de esas que trabajan durísimo detrás de cámaras y de las que muy pocas veces se habla.