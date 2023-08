Canal 7 anuncia cambios en Nace una estrella

Maikol Cordero es parte de los cinco niños que participarán en Nace una estrella. (Albert Marín)

La sexta temporada de Nace una estrella se estrenará el domingo 3 de setiembre con importantes cambios en su formato, anunció este miércoles por la noche Teletica Formatos.

En su nueva edición, el programa de canto original de Teletica buscará que sus 17 participantes tengan una experiencia más real con la carrera artística a la que aspiran.

LEA MÁS: James Angulo tiene a Pavas de cabeza por su participación en Nace una estrella

Según se informó en teletica.com, al programa se le incorporó una banda de músicos en vivo y bailarines de Dancing with the Stars y Tu cara me suena, con el objetivo de hacer el espectáculo más llamativo para la audiencia y de mayor experiencia para los participantes.

La banda estará integrada por Kin Rivera (batería), Donny Rivas (percusión), José Daniel Martínez (bajo), Sharon Abarca y Sharow Granera (coristas), Pepe Campos (piano), y Carlos Monge y Rodrigo Lagunas (guitarra).

Además de músico, Lagunas será el director de la banda, informó la televisora de Sabana Oeste.

Estos son los músicos que integrarán la banda de Nace una estrella. (Instagram)

“Estos músicos tendrán la responsabilidad de dar vida a la música en tiempo real, acompañando a los participantes durante sus actuaciones. Con excepción de los bronces y las cuerdas, que serán tocados de manera secuenciada, el resto de los instrumentos, como la percusión, el piano, el bajo, las guitarras y los coros serán interpretados en vivo. Esta elección busca brindar a los concursantes una experiencia más auténtica y profesional en su entrenamiento para convertirse en verdaderas estrellas”, justificó canal 7.

LEA MÁS: Participante se ataca a llorar en pleno escenario de Nace una Estrella

La idea de incorporar una banda en vivo al programa fue del propio Lagunas.

“Este es un proyecto que se da en la necesidad de hacer más profesional el formato y cuando realmente la persona se enfrenta a un escenario. Queremos que los participantes se entrenen con músicos reales y no con pistas para que el entrenamiento de la estrella sea más completo”, explicó Lagunas en declaraciones a teletica.com.

Anteriormente, Nace una estrella utilizaba pistas pregrabadas para sus participantes.

Otra novedad del programa será la participación de bailarines profesionales en algunas de las presentaciones de los participantes del espacio.

Los bailarines elegidos fueron Danilo Brenes y Ariana Herrera (Tu cara me suena) y Alhanna Morales y Javier Acuña (Dancing with the Stars). Acuña será el encargado de los bailarines.

Estos son los bailarines que estarán en Nace una estrella. (Instagram)

LEA MÁS: Consuegra de Glenda Peraza quedó por fuera de Nace una estrella

Hasta el momento, el panel de jueces no ha sido confirmado por canal 7.