Vestuarista de Teletica narra difícil momento que vive: “Es un sentimiento inexplicable de miedo”

Sandra Carvajal es vestuarista de Teletica. Fotografía: Instagram Sandra Carvajal. (Instagram/Instagram)

La querida vestuarista de Teletica, Sandra Carvajal, abrió su corazón más que nunca para narrar el difícil momento que vive su familia, y que la tiene con mucho miedo y tristeza.

A través de sus redes, Carvajal se sinceró sobre la triste situación que enfrenta con una de las personas que más ama en esta vida: su mamá.

LEA MÁS: Vestuarista de Teletica relata con indignación el accidente que la tiene de baja en canal 7

La señora padece demencia vascular y Parkinson, y por mucho tiempo Sandrita ha compartido en Instagram su proceso como cuidadora de su mamá, de quien es su responsable.

Pero este lunes, la simpática colaboradora de Teletica comunicó que su mamita podría descansar pronto, un momento que a ella le angustia.

“Siempre hemos recibido mucho cariño de personas que ni siquiera conocemos, le han mandado regalitos, bendiciones y muchos buenos deseos. Hoy quiero compartir que estamos viviendo una etapa que no se puede brincar, y es la del pronto descanso de mami y su despedida”, publicó Carvajal en una historia de Instagram.

Sandra Carvajal compartió esta tierna fotografía junto a su mamita. Fotografía: Instagram Sandra Carvajal. (Instagram/Instagram)

“Es un sentimiento inexplicable de miedo, tristeza profunda y a ratos frustración, pero también de consuelo, porque ya ella no va a tener dolores que no puede expresar. Solo Dios nos puede dar esa fortaleza que como familia vamos a necesitar”, continuó.

Sandrita reconoció que únicamente Dios le dará a ella y a toda la familia la fortaleza que necesitarán cuando llegue ese desgarrador momento.

LEA MÁS: Vestuarista de Teletica soltó gran curiosidad del anuncio “Siempre con usted”

“Todavía en su estado no suelta mi mano. Mami siempre nos puso a todos antes que a ella. Mamá, necesito que no sienta miedo y con muchas oraciones le vamos a ayudar a llegar a un lugar más lindo, sin molestias y lleno de amor”, afirmó.

Sandrita terminó su mensaje con un agradecimiento y una promesa para su mamá. “Mi agradecimiento y amor por mi mamita bella serán eternos. Yo le voy a cuidar a su esposito muchísimo”, aseguró.

Tras esas palabras, Sandrita compartió varias historias más con fotos de su mamá, compartiendo vivencias juntas.

“Gracias a Dios, he tenido tiempo para devolverte un poquito y aquí sigo con vos mamá, dándote chineitos antes de su descanso. No puedo medir el amor que te hemos dado y de aquí no me muevo, mi ratoncita”, afirmó en esas publicaciones.

Sandra Carvajal es una trabajadora muy querida en Teletica por los presentadores y participantes de programas de Teletica Formatos.

Ella se encarga de que todos los de canal 7, que salen en cámaras, se vean como muñequitos y muñequitas de queque, por lo que sus compañeros le tienen un gran cariño y, de fijo, son un apoyo importante en esta etapa.

Sandra Carvajal compartió este mensaje en sus redes. Fotografía: Instagram Sandra Carvajal. (Instagram/Instagram)

Sandrita ha tenido un 2025 algo extraordinario, ya que en los últimos días del 2024 fue atropellada en las inmediaciones de canal 7 y su recuperación se llevó meses.

LEA MÁS: Toda esta ropa y zapatos tiene canal 7 en sus bodegas

De hecho, en medio de eso, ella habló con La Teja y contó que lo más triste para ella fue no poder atender a su mamita, aunque tuvo una red de apoyo importante en ese momento encabezada por su hermano y la esposa de él.

Sandra Carvajal tiene a su cargo vestir a participantes y presentadores de los grandes programas de canal 7. Fotografía: Rafael Murillo. (Rafael Murillo)

A Sandrita le mandamos un fuerte abrazo. Dios está con usted, con su mamita y con toda su familia.