OIJ investiga muerte de dos adultos mayores encontrados dentro de su casa en San José

Dos adultos mayores, de 68 y 98 años, fueron encontrados sin vida dentro de una vivienda en Pavas, San José

Por Ingrid Hidalgo

Dos adultos mayores, de 68 y 98 años, fueron encontrados sin vida dentro de una vivienda en Pavas, San José.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que ambas personas fueron identificadas con el apellido Gómez.

Los agentes judiciales indicaron que ninguno de ellos presentaba heridas o indicios de violencia.

Allanamientos en Guápiles
El OIJ está investigando la muerte de dos adultos mayores en Pavas. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Autoridades investigan causa de muerte

El OIJ abrió una investigación para determinar la causa de muerte de los adultos mayores.

Los cuerpos fueron levantados y trasladados a la morgue judicial para realizarles la autopsia para determinar si se trató de una muerte natural o por algún otro factor.

