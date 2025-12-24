OIJ investiga muerte de dos adultos mayores encontrados dentro de su casa en San José

Dos adultos mayores, de 68 y 98 años, fueron encontrados sin vida dentro de una vivienda en Pavas, San José.
LEA MÁS: Balacera en San Sebastián deja a un fallecido y a otro hombre herido
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que ambas personas fueron identificadas con el apellido Gómez.
Los agentes judiciales indicaron que ninguno de ellos presentaba heridas o indicios de violencia.
Autoridades investigan causa de muerte
El OIJ abrió una investigación para determinar la causa de muerte de los adultos mayores.
LEA MÁS: Riña en parque capitalino deja a un hombre en condición crítica
Los cuerpos fueron levantados y trasladados a la morgue judicial para realizarles la autopsia para determinar si se trató de una muerte natural o por algún otro factor.
LEA MÁS: Hombre resulta gravemente herido tras caída de cinco metros en Alajuela