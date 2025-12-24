Balacera en San Sebastián deja a un fallecido y a otro hombre herido

Un hombre, cuya identidad aún no ha sido confirmada, falleció en el hospital después de resultar herido en una balacera que se registró en Cañada Sur, San Sebastián.

LEA MÁS: Mamá de una de las 82 personas inocentes que han sido asesinadas este 2025: “No tendré ninguna Nochebuena”

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que, al parecer, él se encontraba en vía pública con otro hombre la madrugada de este miércoles 24 de diciembre, cuando dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta y los hirieron.

Según la versión preliminar del OIJ, el acompañante se bajó de la motocicleta y disparó de manera indiscriminada, impactando a los dos hombres.

Dos hombres resultaron heridos en una balacera en San Sebastián; uno de ellos murió en el hospital posteriormente. Imagen ilustrativa. Foto: Reiner Montero

Ambos fueron atendidos por la Cruz Roja Costarricense y fueron trasladados al Hospital Calderón Guardia en condición crítica.

Sin embargo, uno de ellos murió después de que ingresara al centro médico.

LEA MÁS: Detienen a ciudadano ruso requerido por autoridades de Estados Unidos al intentar ingresar al país

OIJ investiga hecho

Los agentes judiciales abrieron una investigación del hecho para determinar el motivo del ataque armado contra los hombres.

De momento, el OIJ no ha identificado a los protagonistas de la balacera.

En el lugar de los hechos, se recolectaron indicios para la investigación.

LEA MÁS: Riña en parque capitalino deja a un hombre en condición crítica