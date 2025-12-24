Sucesos

Detienen a ciudadano ruso requerido por autoridades de Estados Unidos al intentar ingresar al país

El hombre, de apellido Larguine, fue capturado por agentes judiciales de la oficina central nacional de Interpol San José

Por Yenci Aguilar Arroyo

Un ciudadano ruso, de 63 años, fue detenido en el aeropuerto Juan Santamaría cuando intentaba ingresar a Costa Rica.

El hombre, de apellido Larguine, fue capturado por agentes judiciales de la oficina central nacional de Interpol San José.

Osvaldo Ramírez, jefe de la Oficina Central Nacional INTERPOL - OIJ, comentó que la detención se realizó este martes, a eso de las 2 de la tarde.

La captura de un ciudadano ruso

Según las autoridades, a este sujeto se le venía investigando desde hace varios meses, desde julio de este año, específicamente.

“La captura se realizó en coordinación con oficiales del Servicio de Vigilancia Aérea y la Policía de Migración.

“El sujeto era requerido por el supuesto delito de conspiración para exportar mercancías ilegalmente y venía procedente de México”, afirmó.

Ramírez añadió que la persona quedó a disposición de las autoridades, pues es requerido por el gobierno de Estados Unidos.

