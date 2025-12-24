Detienen a ciudadano ruso requerido por autoridades de Estados Unidos al intentar ingresar al país

Un ciudadano ruso, de 63 años, fue detenido en el aeropuerto Juan Santamaría cuando intentaba ingresar a Costa Rica.

El hombre, de apellido Larguine, fue capturado por agentes judiciales de la oficina central nacional de Interpol San José.

Osvaldo Ramírez, jefe de la Oficina Central Nacional INTERPOL - OIJ, comentó que la detención se realizó este martes, a eso de las 2 de la tarde.

La captura de un ciudadano ruso

Según las autoridades, a este sujeto se le venía investigando desde hace varios meses, desde julio de este año, específicamente.

“La captura se realizó en coordinación con oficiales del Servicio de Vigilancia Aérea y la Policía de Migración.

“El sujeto era requerido por el supuesto delito de conspiración para exportar mercancías ilegalmente y venía procedente de México”, afirmó.

Ramírez añadió que la persona quedó a disposición de las autoridades, pues es requerido por el gobierno de Estados Unidos.