Alerta internacional llevó a la detención de sospechoso de difundir pornografía infantil en Heredia

Un hombre de apellido Castro, de 53 años, fue detendio como sospechoso del delito de difusión de pornografía infantil.

La captura la realizaron los agentes judiciales de la oficina central nacional de Interpol San José.

Un hombre fue detenido por la Interpol como sospechoso de difusión de pornografía infantil. (cortes/cortesía)

La detención se realizó a las 6:55 a.m. en Heredia, mientras el hombre caminaba tranquilamente, la captura es el resultado de una investigación que se inició meses atrás, luego de que Interpol Madrid remitiera información a las autoridades costarricenses.

Según el informe preliminar, el sospechoso presuntamente utilizaba una aplicación web para compartir material de contenido sexual ilegal, lo que permitió a los cuerpos policiales dar seguimiento al caso hasta concretar su captura.

Durante el operativo, los agentes judiciales decomisaron un teléfono celular, el cual será analizado como parte del proceso investigativo.

El detenido fue puesto a las órdenes de la Fiscalía Adjunta contra la Trata y Tráfico de Personas, que continuará con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar su situación jurídica. El hombre será indagado en las próximas horas.