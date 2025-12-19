Sucesos

Alerta internacional llevó a la detención de sospechoso de difundir pornografía infantil en Heredia

Interpol San José detuvo en Heredia a un hombre de 53 años, sospechoso de difusión de pornografía infantil

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un hombre de apellido Castro, de 53 años, fue detendio como sospechoso del delito de difusión de pornografía infantil.

La captura la realizaron los agentes judiciales de la oficina central nacional de Interpol San José.

Un hombre fue detenido por la Interpol como sospechoso de difusión de pornografía
Un hombre fue detenido por la Interpol como sospechoso de difusión de pornografía infantil. (cortes/cortesía)

La detención se realizó a las 6:55 a.m. en Heredia, mientras el hombre caminaba tranquilamente, la captura es el resultado de una investigación que se inició meses atrás, luego de que Interpol Madrid remitiera información a las autoridades costarricenses.

Según el informe preliminar, el sospechoso presuntamente utilizaba una aplicación web para compartir material de contenido sexual ilegal, lo que permitió a los cuerpos policiales dar seguimiento al caso hasta concretar su captura.

LEA MÁS: Hombre es asesinado a balazos en Hatillo

Durante el operativo, los agentes judiciales decomisaron un teléfono celular, el cual será analizado como parte del proceso investigativo.

LEA MÁS: Sicarios en motocicleta fueron quienes ejecutaron a hombre dentro de carro en Hatillo

El detenido fue puesto a las órdenes de la Fiscalía Adjunta contra la Trata y Tráfico de Personas, que continuará con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar su situación jurídica. El hombre será indagado en las próximas horas.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
interpoldetenciónalerta internacionalpornografía infantilherediacastro
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.