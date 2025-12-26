Tres hermanos acusados de causar el peor dolor a una familia enfrentarán la pena máxima en Costa Rica

Tres hermanos de apellidos Méndez Álvarez se exponen a la pena máxima en Costa Rica al ser sospechosos del homicidio de Luis Daniel Hernández González.

La Fiscalía Adjunta de Santa Cruz informó que el 24 de diciembre anterior, el Juzgado Penal les extendió por tres meses más la prisión preventiva.

Fiscalía mantiene acusación por homicidio ocurrido en Belén de Guanacaste. Foto: La Teja/Ilustrativa (La Teja/La Teja)

Caso ya está acusado

Este caso corresponde al expediente 25-000930-0800-PE, el cual se encuentra con acusación y solicitud de apertura a juicio, por lo que el Ministerio Público está a la espera de que se programe la respectiva audiencia preliminar.

De acuerdo con la prueba recabada, los hechos ocurrieron el 30 de mayo del 2025, en Belén, Guanacaste, cuando, al parecer, los hermanos vapulearon a la víctima, quien, producto de la agresión, falleció en el lugar.

